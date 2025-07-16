50% скидка на комиссию при торговле на споте для держателей MX





Комиссии за спотовую торговлю – это расходы, возникающие при покупке или продаже криптовалют на спотовом рынке, которые различаются на разных торговых платформах. Сравнение ставок комиссии за спотовую торговлю на разных платформах и выбор той, где она относительно ниже, может помочь сократить торговые расходы.













Ставки комиссии за торговлю на споте MEXC составляют 0% для мейкеров и 0,05% для тейкеров.





В настоящее время MEXC поддерживает ставку торговой комиссии 0% для некоторых популярных торговых пар, включая XRP/USDT, XRP/USDC.









Если вы являетесь держателем MX и удерживаете на своем аккаунте минимум 500 MX в течение 1 дней подряд, вы можете воспользоваться 50% скидкой на комиссию за торговлю на споте.





Количество MX на вашем аккаунте определяется на основе снэпшотов платформы. Три снэпшота делаются в случайное время каждый день, и наименьшее количество, зафиксированное среди этих снэпшотов, используется для определения выполнения условий для этого дня. Если условия по количеству и числу дней выполнены, вы автоматически получаете право на скидку, начиная со следующего дня в 00:00 (UTC+8). Возможна задержка в статистике данных.













Если вы включите функцию вычета в MX до начала спотовой торговли, вы сможете воспользоваться скидкой 20%. Если имеющихся у вас MX недостаточно для покрытия торговых комиссий, система автоматически переключится на применение ставок комиссий, установленных платформой по умолчанию.





В нижней части главной страницы официального сайта MEXC нажмите [Комиссии], чтобы перейти на страницу ставок торговых комиссий. На странице нажмите [Получить 50% скидку на торговую комиссию], затем нажмите [Активировать] рядом с "20% скидка на торговую комиссию" для настройки.









Обратите внимание, что если вы соответствуете требованиям к удержанию MX для получения скидки на торговые комиссии, а также включили функцию вычета в MX, платформа применит более высокую скидку. Другими словами, будет применена скидка за удержание MX. Скидка за удержание MX и скидка, связанная с вычетом в MX, не могут применяться одновременно.





Если вы не соответствуете требованиям к удержанию MX для получения скидки, но включили функцию вычета в MX, скидка, относящаяся к вычету в MX, будет применена при расчете комиссии за торговлю на споте.









Ставки торговых комиссий на споте при вышеупомянутых условиях могут быть представлены следующим образом:



Ставка комиссии по умолчанию Ставка комиссии с вычетом в MX Ставка комиссии со скидкой для держателей MX Мейкер 0% 0% 0% Тейкер 0,05% 0,04% 0,025%





Более подробную информацию о ставках торговых комиссий MEXC можно найти на сайте: https://www.mexc.com/ru-RU/fee . Ставки комиссии могут отличаться в зависимости от страны или региона. Ознакомьтесь с тарифами, представленными на странице ставок комиссии.



