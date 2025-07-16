Комиссии за спотовую торговлю – это расходы, возникающие при покупке или продаже криптовалют на спотовом рынке, которые различаются на разных торговых платформах. Сравнение ставок комиссии за спотовуюКомиссии за спотовую торговлю – это расходы, возникающие при покупке или продаже криптовалют на спотовом рынке, которые различаются на разных торговых платформах. Сравнение ставок комиссии за спотовую
50% скидка на комиссию при торговле на споте для держателей MX

16 июля 2025 г.MEXC
Комиссии за спотовую торговлю – это расходы, возникающие при покупке или продаже криптовалют на спотовом рынке, которые различаются на разных торговых платформах. Сравнение ставок комиссии за спотовую торговлю на разных платформах и выбор той, где она относительно ниже, может помочь сократить торговые расходы.

Комиссия за спотовую торговлю на платформе MEXC


1. Комиссия за спотовую торговлю при обычных условиях


Ставки комиссии за торговлю на споте MEXC составляют 0% для мейкеров и 0,05% для тейкеров.

В настоящее время MEXC поддерживает ставку торговой комиссии 0% для некоторых популярных торговых пар, включая XRP/USDT, XRP/USDC.

2. 50% скидка на комиссию при торговле на споте для держателей MX


Если вы являетесь держателем MX и удерживаете на своем аккаунте минимум 500 MX в течение 1 дней подряд, вы можете воспользоваться 50% скидкой на комиссию за торговлю на споте.

Количество MX на вашем аккаунте определяется на основе снэпшотов платформы. Три снэпшота делаются в случайное время каждый день, и наименьшее количество, зафиксированное среди этих снэпшотов, используется для определения выполнения условий для этого дня. Если условия по количеству и числу дней выполнены, вы автоматически получаете право на скидку, начиная со следующего дня в 00:00 (UTC+8). Возможна задержка в статистике данных.


3. Комиссия за спотовую торговлю при включенном вычете в MX


Если вы включите функцию вычета в MX до начала спотовой торговли, вы сможете воспользоваться скидкой 20%. Если имеющихся у вас MX недостаточно для покрытия торговых комиссий, система автоматически переключится на применение ставок комиссий, установленных платформой по умолчанию.

В нижней части главной страницы официального сайта MEXC нажмите [Комиссии], чтобы перейти на страницу ставок торговых комиссий. На странице нажмите [Получить 50% скидку на торговую комиссию], затем нажмите [Активировать] рядом с "20% скидка на торговую комиссию" для настройки.


Обратите внимание, что если вы соответствуете требованиям к удержанию MX для получения скидки на торговые комиссии, а также включили функцию вычета в MX, платформа применит более высокую скидку. Другими словами, будет применена скидка за удержание MX. Скидка за удержание MX и скидка, связанная с вычетом в MX, не могут применяться одновременно.

Если вы не соответствуете требованиям к удержанию MX для получения скидки, но включили функцию вычета в MX, скидка, относящаяся к вычету в MX, будет применена при расчете комиссии за торговлю на споте.

4. Сравнение ставок комиссий за спотовую торговлю в различных условиях


Ставки торговых комиссий на споте при вышеупомянутых условиях могут быть представлены следующим образом:

Ставка комиссии по умолчанию
Ставка комиссии с вычетом в MX
Ставка комиссии со скидкой для держателей MX
Мейкер
0%
0%
0%
Тейкер
0,05%
0,04%
0,025%

Более подробную информацию о ставках торговых комиссий MEXC можно найти на сайте: https://www.mexc.com/ru-RU/fee . Ставки комиссии могут отличаться в зависимости от страны или региона. Ознакомьтесь с тарифами, представленными на странице ставок комиссии.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. Информация в MEXC Обучение носит исключительно информационный характер и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь в том, что вы хорошо понимаете все риски и инвестируйте с осторожностью. Пользователи несут полную ответственность за свои инвестиционные решения, и данная платформа снимает с себя всякую ответственность за инвестиционную деятельность пользователей.


