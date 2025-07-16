2025: Переломный год для Web3 – ключевые прогнозы от Equilibrium

На пороге 2025 года экосистему Web3 ожидает революционный рост. Последние прогнозы Equilibrium предлагают дорожную карту грядущих событий с акцентом на масштабируемость, конфиденциальность и кроссчейн сотрудничество. Вот краткий обзор основных событий, которые будут определять ландшафт блокчейна:









1.1 Решения для масштабирования Ethereum (L2/L3) превысят 2 000

В экосистеме Ethereum произойдет взрывной рост числа решений для масштабирования: со 120 до более чем 2 000 к 2025 году, что будет обусловлено как роллапами, ориентированными на конкретные приложения, так и корпоративными решениями L2 (например, Coinbase, Kraken).





1.2 Коэффициент масштабирования Ethereum увеличится более чем в 200 раз

По мере развития технологий L2/L3 коэффициент масштабирования Ethereum, по прогнозам, увеличится более чем в 200 раз. Решения по масштабированию на основе роллапов позволят эффективно снизить перегрузку основной сети Ethereum, способствуя развертыванию более широкого спектра приложений в экосистеме Ethereum.





1.3 Мощность обработки транзакций Solana превысит 5 000 TPS

Solana, известная своей высокой пропускной способностью, продолжит повышать свою производительность. Ожидается, что к 2025 году количество транзакций без голосования превысит 5 000 транзакций в секунду (TPS), чему будут способствовать такие ключевые обновления, как клиент Firedancer и оптимизация производительности.









1.4 Более 80% данных L2/L3 будут опубликованы на альтернативных уровнях DA

По прогнозам, к 2025 году более 80% данных L2/L3 будут публиковаться на альтернативных слоях DA, таких как Celestia и EigenDA, благодаря постоянному развитию слоев Data Availability (DA). Это снизит нагрузку на основную сеть Ethereum, повысив масштабируемость и эффективность сети.





1.5 Решения для масштабирования на основе ZK превосходят оптимистичные роллапы

По мере развития технологии ZK ожидается, что решения на базе ZK (например, Starknet, ZK Sync) превзойдут оптимистичные роллапы. Эти решения обеспечивают повышенную скорость транзакций, снижение задержек и повышенную безопасность.





1.6 Лимит газа в Ethereum удвоен до 60 миллионов

Ожидается, что к 2025 году лимит газа в одном блоке Ethereum удвоится до 60 миллионов, что позволит сети обрабатывать больше транзакций и данных.





1.7 Каждый блок Ethereum будет подтверждаться ZK-доказательствами

К 2025 году ZK-доказательства станут стандартом для проверки блоков Ethereum, что позволит повысить эффективность проверки блоков и снизить затраты на проверку.





1.8 Универсальные zkVM смогут подтверждать блоки основной сети Ethereum в течение 30 секунд

Технология Zero-Knowledge Virtual Machine (zkVM) станет важнейшим компонентом масштабируемости Ethereum. Ожидается, что к 2025 году zkVM будут подтверждать блоки основной сети Ethereum в течение 30 секунд, тем самым ускоряя проверку транзакций и распространение информации.





1.9 Децентрализованные ZK-доказательства

К концу 2025 года более 90% всех кросс-блокчейн ZK-доказательств будут генерироваться децентрализованно, что повысит устойчивость к цензуре и эффективность экосистемы блокчейн.









2.1 Блокчейн-приложения для защиты конфиденциальности получат свой «момент ChatGPT»

К 2025 году защита конфиденциальности станет неотъемлемым элементом технологии блокчейн. Благодаря растущему спросу блокчейн-приложения, ориентированные на защиту конфиденциальности, должны вступить в фазу значительного роста, сходную с трансформационными прорывами, наблюдаемыми в технологиях искусственного интеллекта. Эти достижения обеспечат пользователям повышенную защиту конфиденциальности и безопасность данных.





2.2 Библиотека пороговой расшифровки MPC от Zama станет стандартом де-факто

Библиотека расшифровки Multi-Party Computation (MPC) от Zama станет стандартом де-факто в индустрии. Это значительно продвинет развитие технологий защиты конфиденциальности, позволяя безопасно обрабатывать и проверять данные в блокчейне, сохраняя при этом конфиденциальность пользователей.





2.3 Децентрализованная VPN-сеть Nym достигнет 10% от пропускной способности сети TOR

Децентрализованная VPN-сеть Nym может стать ключевым компонентом ландшафта приватности блокчейна. По прогнозам, к 2025 году число пользователей децентрализованной VPN-сети Nym достигнет 10% от числа пользователей сети TOR, что обеспечит интернет-пользователям по всему миру повышенную защиту конфиденциальности.





2.4 По крайней мере, один крупный поставщик роллапа интегрирует частные вычисления

Ожидается, что к 2025 году частные вычисления станут важнейшей функцией сетей роллапов. По прогнозам, как минимум один крупный провайдер роллап-сетей (например, Optimism, Arbitrum и др.) включит возможности частных вычислений для поддержки блокчейн-приложений с повышенными требованиями к конфиденциальности.





2.5 По меньшей мере три стартапа ускорят разработку технологии неразличимой обфускации (IO)

В настоящее время лишь несколько команд, таких как Sora и Gauss Labs, работают над реализацией технологии неразличимой обфускации (IO). Учитывая ее потенциал, ожидается, что к 2025 году IO привлечет больше внимания, и по крайней мере три стартапа получат венчурный капитал, чтобы ускорить ее разработку и расширить возможности применения.





2.6 Уровень внедрения зашифрованных пулов памяти будет оставаться низким

Несмотря на то, что технология зашифрованного пула памяти обладает потенциалом для смягчения опасных атак MEV, таких как фронт-раннинг и сэндвич-атаки, ожидается, что ее внедрение останется на уровне менее 10%. В первую очередь это связано со сложностью интеграции и ограниченным спросом на рынке.









3.1 По крайней мере одна существующая сеть перейдет от PoW или PoS на основе BFT к консенсусу на основе DAG

Механизм консенсуса на основе Directed Acyclic Graph (DAG) обеспечивает более эффективное решение для распределенных систем, отделяя коммуникацию (распространение данных) от уровня консенсуса (линейное упорядочивание транзакций). Структура данных DAG обеспечивает устойчивое упорядочивание, что означает, что до тех пор, пока все ноды в конечном итоге используют один и тот же DAG, они будут достигать согласованного упорядочивания. Ожидается, что к 2025 году механизмы консенсуса DAG получат более широкое распространение в блокчейн-сетях, и как минимум одна существующая сеть (например, Aptos, Sui и др.) перейдет от Proof of Work (PoW) или Byzantine Fault Tolerance (BFT) к консенсусу на основе DAG, что значительно повысит производительность сети.





3.2 Транспортный уровень QUIC откроет доступ к компонентам безопасности, выходящим за рамки безопасности транспортного уровня (TLS)

Инновационный транспортный протокол Quick UDP Internet Connections (QUIC) будет развиваться до 2025 года, причем планируется расширить его поддержку компонентов безопасности помимо TLS. Этот переход повысит эффективность передачи данных и безопасность блокчейн-сетей, улучшив их надежность в децентрализованных приложениях. Благодаря снижению зависимости от HTTP, QUIC получит более широкое распространение в блокчейн-пространстве. В настоящее время такие блокчейн-сети, как Solana, Internet Computer и Sui, уже начали внедрять протокол QUIC, что способствует его широкому использованию в P2P-сетях.









4.1 Как минимум одно приложение Solana будет работать с использованием решений для масштабирования сети

Хотя основная команда Solana уделяет первостепенное внимание усовершенствованию L1, сеть постепенно переходит на модульный подход. В отличие от типичных решений L2, стратегия масштабируемости Solana направлена на повышение удобства для разработчиков и пользователей за счет снижения задержек и использования индивидуального пространства блоков. Такой подход хорошо подходит для таких приложений, как игры и некоторые проекты DeFi, которые работают в изолированных средах с минимальной зависимостью от общих данных.





К 2025 году мы ожидаем, что как минимум одно приложение Solana будет использовать решения для роллапа/масштабирования сети. Эти решения обеспечат бесшовный пользовательский опыт, неотличимый от исходного L1. Пользователи практически не будут ощущать перехода к масштабируемой сети благодаря таким технологиям, как Magic Block или Bullet, которые оптимизируют производительность.





4.2 Более 25% транзакций ончейн будут генерироваться за счет абстракции сети

К 2025 году более 25% транзакций ончейн будет осуществляться с помощью абстракции сети, что позволит пользователям взаимодействовать с децентрализованными приложениями (dApps) без необходимости понимать, какой блокчейн лежит в основе их использования.





4.3 Большинство новых роллапов будут запускаться на стеках ZK с нативной совместимостью

Технология ZK станет основой кроссчейн взаимодействия в блокчейне. Ожидается, что к 2025 году большинство новых роллапов будут запускаться на стеках ZK с собственной совместимостью, что еще больше повысит совместимость между различными блокчейнами и обеспечит беспрепятственную передачу данных и ценностей.









2025 год станет решающим для экосистемы Web3. Новаторские решения по масштабированию, технологии, ориентированные на конфиденциальность, и механизмы кроссчейн взаимодействия оставят глубокий след в индустрии. Ландшафт Web3 будет постепенно развиваться в сторону более эффективных, безопасных и ориентированных на конфиденциальность парадигм приложений, а будущее блокчейна будет разворачиваться в более разнообразной и динамичной форме, предлагая пользователям больший контроль, прозрачность и безопасность. Благодаря постоянным технологическим прорывам Web3 станет краеугольным камнем глобальной цифровой экономики и подтолкнет цифровую трансформацию к совершенно новой эре.





Как биржа с самыми трендовыми токенами, ежедневными аирдропами, предельно низкими комиссиями и комплексной ликвидностью, MEXC всегда находится впереди блокчейн-инноваций, постоянно исследуя будущее Web3. Мы стремимся предоставить пользователям более эффективный, безопасный и качественный торговый опыт. Благодаря глубокому пониманию и передовым технологиям MEXC мы помогаем пользователям открывать новые возможности в цифровой экономике и активно участвовать в грядущей цифровой революции.



