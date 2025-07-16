С момента появления Dogecoin (DOGE) в 2020 году мемкоины резко возросли в популярности, став значительным культурным феноменом и финансовой силой в криптовалютном пространстве. По мере приближения к 2С момента появления Dogecoin (DOGE) в 2020 году мемкоины резко возросли в популярности, став значительным культурным феноменом и финансовой силой в криптовалютном пространстве. По мере приближения к 2
Мания мемкоинов 2024 года: Обзор самых популярных монет декабря

16 июля 2025 г.MEXC
0m
#Новости отрасли
С момента появления Dogecoin (DOGE) в 2020 году мемкоины резко возросли в популярности, став значительным культурным феноменом и финансовой силой в криптовалютном пространстве. По мере приближения к 2025 году мемкоины продолжают процветать, а декабрь 2024 года предлагает рынку одни из самых интересных и прибыльных вариантов. Предлагаем вам взглянуть на самые популярные токены этого месяца:

Dogecoin (DOGE)


Dogecoin (DOGE), один из пионеров мемкоинов, неизменно покоряет криптовалютный мир своим уникальным шармом и активным сообществом. Хотя *URLS-DOGE_USDT*, возможно, и не продемонстрировал самый большой скачок цены во время ажиотажа мемкоинов в декабре 2024 года, он продолжает доминировать, имея большую рыночную капитализацию и впечатляющий объем торгов. Успех DOGE обусловлен не только технологией, но и активным сообществом и неизменным культурным влиянием, что делает его одним из лидеров на рынке мемкоинов.

Pepe (PEPE)


Pepe (*URLS-PEPE_USDT*), вдохновленный известным интернет-мемом, пережил стремительный взлет в декабре после того, как Илон Маск опубликовал несколько мемов, связанных с Pepe. Это привело к тому, что его рыночная стоимость превысила 11,3 миллиарда долларов США, достигнув исторического максимума. Влияние Маска еще раз демонстрирует тесную связь между мемкоинами и знаменитостями в социальных сетях.

Apple Dog (APPLE)


Apple Dog, очаровательная сенсация TikTok, покорила интернет своей любовью к яблокам. Вирусное видео, покорившее миллионы людей, к 8 декабря набрало более 170 миллионов просмотров. Взрывной рост токена *URLS-APPLE_USDT* начался 4 декабря. Хотя первоначальная реакция рынка была скромной, цена быстро взлетела, достигнув впечатляющего максимума в 0,7185$, после чего произошла небольшая коррекция. Ажиотаж только усилился, когда известный инвестор Марк Андреессен сделал пост на X, назвав собаку «хорошим мальчиком», что еще больше усилило рост токена APPLE. Сочетание ИИ, популярности в TikTok и праздничного маркетинга сделало APPLE одним из лидеров на рынке мемкоинов.

Fartcoin (FARTCOIN)


Вдохновением для создания Fartcoin послужила модель искусственного интеллекта Terminal of Truths, в которой с юмором упоминалось пристрастие Маска к звукам пуков и функции издания звуков пуков в Tesla. Это послужило толчком к созданию Fartcoin, который был официально запущен 18 октября и быстро привлек внимание рынка.

13 декабря Марк Андреессен, основатель a16z, поделился постом X о Fartcoin, который стал вирусным и собрал 2,5 миллиона просмотров. Позднее в тот же день издание Solana Daily опубликовало пять лучших мемкоинов с искусственным интеллектом, и Fartcoin занял первое место, собрав 525 000 просмотров за короткое время.

Это вызвало резкий рост курса *URLS-FARTCOIN_USDT*, в результате чего рыночная стоимость подскочила на 10% и приблизилась к 800 миллионам долларов США. С 8 по 18 декабря стоимость Fartcoin резко возросла и в итоге превысила 1 млрд долларов США, закрепив за ним звание бесспорного короля мемкоинов ИИ.

Baby Doge Coin (BABYDOGE)


Монета Baby Doge Coin, являющаяся продолжением DOGE, пережила мощный скачок цен после того, как Илон Маск опубликовал игривые изображения с собаками. Это привело к тому, что *URLS-BABYDOGE_USDT* подорожала на 90% за один день, что свидетельствует о постоянном влиянии постов Маска на цены мемкоинов.


Brett (BRETT)


Brett, персонаж комикса Boy's Club Мэтта Фьюри, является частью той же вселенной, что и персонаж мема Pepe the Frog, и известен как лучший друг Pepe на Base. Brett завоевал большую аудиторию благодаря своему свободному образу комика и страсти к играм.

В начале декабря цена *URLS-BRETT_USDT* резко выросла, преодолев отметку 0,2342$, а рыночная капитализация достигла 2,5 миллиардов долларов США. На данный момент, несмотря на колебания рынка, рыночная капитализация Brett остается стабильной и составляет около 1,3 миллиарда долларов США, прочно удерживая лидирующие позиции в экосистеме мемов сети Base.

Griffain (GRIFFAIN)


Griffain – это мемкоин-проект, ориентированный на экосистему Solana и стремящийся стать крупным игроком как в DeFi, так и в социальном секторе. Проект стремится к глубокой интеграции с блокчейном Solana, предлагая инвесторам больше выбора и возможностей. Кроме того, Griffain активно участвует в создании сообщества, способствуя тесным связям и взаимодействию с инвесторами и энтузиастами.

С момента запуска *URLS-GRIFFAIN_USDT* его рыночная стоимость резко возросла, превысив 300 миллионов долларов США и постоянно преодолевая предыдущие максимумы. Этот взрывной рост отражает признание рынком Griffain и свидетельствует об огромном потенциале технологии ИИ в блокчейн-пространстве.

Краткое содержание и руководство по торговле


Мемкоины известны своим быстрым ростом, а ранние листинги часто предлагают более высокую доходность. MEXC, известная своими быстрыми листингами токенов, дает пользователям возможность войти в рынок на ранней стадии и воспользоваться рыночными возможностями. Эти токены процветают на пересечении культуры, технологий и сообщества, предлагая захватывающий потенциал, но требуя осторожности.

Являясь надежной глобальной биржей, MEXC предоставляет эффективные торговые опции, что делает ее надежной платформой для тех, кто хочет извлечь выгоду из возможностей мемкоинов.

Вот как торговать DOGE/USDT в приложении MEXC:

Шаг 1: Войдите в приложение MEXC и нажмите на [Торговля]. Шаг 2: Выберите [Спот], и найдите [DOGE/USDT] в строке поиска. Шаг 3: Нажмите [Купить DOGE].


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


