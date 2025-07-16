0G: Redefining Blockchain Infrastructure to Power High-Performance Web3 Applications

0G — это революционный проект инфраструктуры блокчейна, разработанный для поддержки высокопроизводительных приложений, таких как ончейн-ИИ, игры и децентрализованные финансы (DeFi). Это достигается за счет передовых систем доступности данных и технологий децентрализованного хранения. Создав масштабируемую, безопасную и эффективную платформу, 0G решает ключевые проблемы, которые долгое время сдерживали развитие блокчейна, в том числе ограничения масштабируемости, низкую эффективность обработки данных и плохую кроссчейн совместимость, приближая технические возможности Web3 к стандартам пользовательского опыта Web2.









Истоки 0G Labs лежат в глубоком понимании ограничений существующих решений для хранения данных в блокчейне. По мере быстрого роста приложений блокчейна, ограничения традиционных публичных сетей, особенно в плане хранения данных и пропускной способности, становятся все более очевидными. Высокие затраты и неэффективная обработка в настоящее время являются основными препятствиями для развития индустрии. Чтобы преодолеть эти вызовы, команда основателей 0G поставила перед собой четкую задачу: создать безгранично масштабируемый уровень данных, способный удовлетворить потребности будущих приложений блокчейна в обработке больших объемов данных в режиме реального времени.









0G представляет передовую двухканальную архитектуру, которая обеспечивает исключительную масштабируемость и эффективность за счет разделения процессов хранения и публикации данных:









Горизонтальное масштабирование: использует интеллектуальную технологию шардирования данных, обеспечивая практически мгновенный доступ к терабайтам информации — идеально подходит для высоконагруженных сценариев, таких как обучение моделей ИИ в сети и многопользовательские игровые приложения с высокой степенью параллелизма.





Децентрализованные стимулы: использует механизм доказательства произвольного доступа (PoRA), в котором узлы хранения участвуют в процессе, похожем на майнинг, аналогичном доказательству выполнения работы (PoW). Вознаграждения непосредственно связаны с вкладом в хранение, а не с системой штрафов, что значительно снижает барьер для участия.









Эффективная доступность данных: реализует модель на основе комитета, основанную на принципе честного большинства. В сочетании с проверяемыми функциями случайных чисел (VRF) для динамического выбора группы это обеспечивает возможность проверки доступности данных с использованием минимальной пропускной способности, устраняя необходимость в широковещательной передаче по сети.





Аппаратное ускорение: интегрирует кодирование с удалением, ускоренное с помощью графического процессора, для одновременного повышения эффективности хранения и безопасности данных.









С ростом спроса на масштабирование Ethereum 2 уровня, существующие уровни доступности данных (DAL) демонстрируют критические ограничения в емкости хранения и пропускной способности, что делает их непригодными для приложений с интенсивным использованием данных, таких как ончейн-ИИ. 0G устраняет этот пробел с помощью двух передовых технологий:





Значительное повышение производительности: обеспечивает до 1000x повышения производительности по сравнению с данкшардингом Ethereum и 4x по сравнению с Firedancer Solana, гарантируя надежную поддержку следующей волны роста данных Web3.





Нативный ИИ дизайн: хранилище 0G поддерживает огромные объемы данных, а в сочетании с 0G DA позволяет быстро создавать модели ИИ в сети, закладывая основу для более глубокой интеграции ИИ и блокчейна.









В перспективе 0G сосредоточится на трех ключевых областях развития:





Расширенные услуги по обработке данных: усовершенствование уровня DA для поддержки более сложных приложений и преодоления разрыва между традиционными интернет-системами и экосистемами блокчейна.

Децентрализованная экосистема ИИ: запуск рынка моделей ИИ и распределенной вычислительной инфраструктуры для снижения порога входа в проекты ИИ.

Управление, ориентированное на сообщество: переход к модели DAO, постепенная передача полномочий по управлению и принятию решений сообществу.









0G была основана командой экспертов в области блокчейна, ИИ и распределенных систем. Ключевые члены команды:





Майкл Хайнрих | Главный исполнительный директор

Ветеран в области разработки программного обеспечения, управления продуктами и бизнес-стратегии. Успешно масштабировал несколько компаний Web2.





Мин Ву | Технический директор

Бывший старший исследователь в Microsoft Research Asia, имеет опыт в разработке распределенных систем хранения данных и платформ ИИ.





Фан Лонг | Директор по стратегии и безопасности

Уважаемый авторитет в области безопасности блокчейна и опытный предприниматель, обеспечивающий прочную основу для стратегического и безопасного развития проекта.





Томас Яо | Директор по коммерческим вопросам

Физик по образованию, специалист в области автономного управления и ранних инвестиций в блокчейн. Руководит выводом проекта на рынок и коммерциализацией.





0G расширяет границы возможного в инфраструктуре блокчейна благодаря технологическим инновациям. Создавая децентрализованный и масштабируемый уровень данных, 0G прокладывает путь для приложений нового поколения, таких как ончейн-ИИ и метавселенная. Что еще более важно, 0G стремится сделать Web3 по-настоящему доступным, превратив блокчейн из нишевой технологии для энтузиастов в основополагающий уровень для всех. В будущем 0G будет продолжать повышать производительность и совместно с сообществом разработчиков создавать экосистему Интернета нового поколения.



