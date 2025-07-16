В мире криптовалют президент США Дональд Трамп признан высоко влиятельной фигурой, известной своим ярким стилем и решительной позицией. Его высказывания и действия часто вызывают волну обсуждений на крипторынке, привлекая широкое внимание общественности.





С момента вступления в должность Трамп, которого часто называют «крипто-президентом», стал свидетелем изменения политики правительства США в отношении криптовалют – от предвыборных обещаний до конкретных планов действий. Новое руководство создало рабочую группу по криптовалютам для разработки новой нормативно-правовой базы. В то же время Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила Bulletin No. 122 (SAB 122), который отменил предыдущие рекомендации SAB 121. Этот шаг снял барьеры, мешавшие банкам хранить криптовалюту, до получения дополнительных нормативных указаний.





Эти меры оказали влияние на рынок, и цена Bitcoin увеличилась на 9,5% по сравнению с предыдущим месяцем к концу января. Участники рынка начали строить предположения о том, может ли это свидетельствовать о более крипто-дружелюбной политике со стороны администрации Трампа в будущем.









Заголовок «Первый саммит по криптовалютам в Белом доме» сам по себе способен вызвать потрясение в криптоиндустрии. 1 марта (по американскому времени) Дэвид Сакс, криптовалютный и ИИ-царь США, подтвердил в своем посте, что 7 марта (по американскому времени) Белый дом проведет свой первый саммит по криптовалютам. Ожидается, что президент Дональд Трамп примет участие и выступит с речью.





Пока продолжаются спекуляции относительно повестки саммита, Дэвид Сакс сделал еще одно объявление, раскрывая, что на саммите 7 марта будет обсуждаться создание национального стратегического резерва криптовалют. Это раскрытие значительно повысило рыночные ожидания от мероприятия.





По мере приближения даты саммита появляется все больше информации о его участниках, среди которых руководители нескольких крупных компаний в области криптовалют и смежных секторов, включая Coinbase, Chainlink, Exodus и Strategy. На момент написания этого текста подтвердили свое участие генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг, соучредитель Chainlink Labs Сергей Назаров, генеральный директор Exodus Дж. П. Ричардсон и председатель Strategy Майкл Сейлор. Также генеральный директор Robinhood Влад Тенев намекнул на X, что он также направится в Вашингтон для участия в саммите.





Со стороны администрации Белого дома саммит будет лично вести президент Дональд Трамп, а также его криптовалютный и ИИ-царь Дэвид Сакс и исполнительный директор Президентского совета консультантов по цифровым активам Бо Хайнс.









Накануне саммита пост Дональда Трампа в социальных сетях ещё больше разогрел рынок. Затем, 2 марта вечером, Трамп заявил: «Мой указ о цифровых активах поручил Рабочей группе при Президенте продолжить работу по созданию стратегического резерва криптовалют, который включает XRP, SOL и ADA. Я сделаю так, чтобы США стали криптовалютной столицей мира. Мы СНОВА ДЕЛАЕМ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ!»





Вскоре после этого он добавил ещё одно заявление: «И, конечно, BTC и ETH, как другие ценные криптовалюты, будут в центре резерва. Я также люблю Bitcoin и Ethereum!»









Заявления Трампа, безусловно, усилили ожидания предстоящего саммита по криптовалютам. После его заявления Дэвид Сакс добавил, что «в стратегический резерв могут быть включены и другие ценные криптовалюты». Это еще больше разожгло энтузиазм рынка по поводу этой инициативы.





Примечательно, что шаги администрации Трампа не являются единичной попыткой. По меньшей мере 24 штата США уже предложили законодательство, связанное с возможными резервами Bitcoin, что может повлиять на регуляторную среду в течение следующих четырех лет. Это указывает на то, что правовой статус и регуляторная база для криптовалют в США постепенно начинают формироваться, предоставляя более прочную юридическую основу для здорового развития крипторынка.









После высказываний Трампа о стратегическом резерве криптовалют и его поддержки BTC и ETH, криптовалютный рынок пережил широкий рост.





Согласно данным CoinGecko, общая капитализация криптовалютного рынка достигла 3,2 триллиона долларов, что стало увеличением на 5,2% за последние 24 часа. Данные MEXC показывают, что *URLS-BTC_USDT* кратковременно поднялся до 94 999,99$, что отражает рост на 7,42% за 24 часа. Тем временем *URLS-ETH_USDT* и *URLS-SOL_USDT* показали сильное восстановление после предыдущих падений, в то время как *URLS-XRP_USDT* и *URLS-ADA_USDT* выросли более чем на 20% за тот же период.









Однако всего за один день рыночные настроения резко изменились, и криптовалютный рынок испытал резкое падение за одну ночь. Быстрый переход от бычьего тренда к медвежьему застал многих врасплох.





Согласно данным MEXC, *URLS-BTC_USDT* кратковременно упал ниже 83 000 USDT, аннулировав все прибыли после поддержки Трампа. Похоже, что то, что поднимает рынок, также может его обрушить. Судьба криптовалют, похоже, зависит только от слов президента.









Поддержка криптовалют со стороны Трампа и предстоящий саммит по криптовалютам в Белом доме, без сомнения, придают импульс политике и уверенность в идее национального криптовалютного стратегического резерва. Однако рынок остается осторожно оптимистичным в отношении заявлений Трампа, особенно учитывая запуск официального мемкоина (*URLS-TRUMP_USDT*) перед его инаугурацией и медленный отклик на криптовалютные политики с момента его вступления в должность. Многие в индустрии предполагают, что Трамп с большей вероятностью будет продвигать *URLS-BTC_USDT* в качестве предпочтительного варианта для резерва. Однако воплощение этого предложения в реальность, будь то путем убеждения Федеральной резервной системы или через Министерство финансов, столкнется со значительными препятствиями и временными ограничениями.





Создание криптовалютного стратегического резерва вызвало широкие дебаты. С одной стороны, поддержка правительства могла бы повысить доверие к криптовалютам и стимулировать их принятие, привлекая больше инвесторов и пользователей на рынок. С другой стороны, волатильность цен и регуляторные проблемы остаются основными проблемами для политиков. Разработка разумной стратегии резерва с соответствующими мерами управления рисками будет основным вызовом для обеспечения здорового развития криптовалютного рынка.





Несмотря на эти трудности и неопределенности, создание криптовалютного стратегического резерва также представляет собой значительные возможности. Поддержка правительства не только укрепит общественное доверие и принятие, но и будет способствовать инновациям и расширению применения блокчейн-технологий, создавая прочную основу для долгосрочного роста рынка.





На фоне этого развивающегося ландшафта, MEXC зарекомендовала себя как предпочтительная платформа для инвесторов, предлагая быстрые листинги токенов, низкие торговые комиссии и высокую ликвидность. Благодаря эффективному процессу проверки и листинга, MEXC обеспечивает возможность инвестировать в новые проекты на самых ранних стадиях. Кроме того, оптимизированная торговая система и сниженная структура комиссий обеспечивают экономичную торговлю, а сильная ликвидность создает более стабильную среду для пользователей.





Отказ от ответственности: Этот материал не предоставляет консультаций по вопросам инвестиций, налогообложения, права, финансов, учета, консалтинга или любых других смежных услуг, а также не является рекомендацией купить, продать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию только для справки и не является инвестиционной консультацией. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете риски, связанные с инвестициями, и инвестируйте с осторожностью. Все инвестиционные действия являются ответственностью пользователя и не связаны с этим сайтом.