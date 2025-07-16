С момента запуска основной сети Fractal Bitcoin горячие проекты нахлынули как приливная волна. Вслед за внезапным появлением FLUX, претендующего на звание первого протокола токенов на Fractal, быстро С момента запуска основной сети Fractal Bitcoin горячие проекты нахлынули как приливная волна. Вслед за внезапным появлением FLUX, претендующего на звание первого протокола токенов на Fractal, быстро
Сбор «CAT»: новый нарратив для экосистемы Bitcoin. Вы уже использовали CAT20 сегодня?

16 июля 2025 г.
0m
С момента запуска основной сети Fractal Bitcoin горячие проекты нахлынули как приливная волна. Вслед за внезапным появлением FLUX, претендующего на звание первого протокола токенов на Fractal, быстро возник новый протокол CAT, захвативший общественное мнение и интерес рынка.

«Вы уже использовали CAT20 сегодня?» стало горячей темой в сообществе.

Что такое протокол CAT?

Согласно официальным источникам, CAT Protocol – это новый протокол для токенов Bitcoin на базе UTXO, известный как Covenant Attested Token (CAT). Этот протокол подтверждается майнерами и использует смарт-контракты для управления выпуском и переводом токенов. Протокол CAT имеет следующие особенности:

  • Индексатор не требуется: Набор правил токена гарантируется консенсусом Bitcoin. Его данные и логика находятся в блокчейне и не зависят от сторонних организаций (например, индексаторов). Он унаследовал безопасность доказательства работы (proof-of-work) от нативного Bitcoin.
  • Модульность: Токены CAT можно использовать в других смарт-контрактах для создания более сложных децентрализованных приложений (например, AMM, кредитование и стейкинг). Это мощные и универсальные строительные блоки для расширения возможностей применения Bitcoin.
  • Программируемая эмиссия: Правила эмиссии токенов выполняются с помощью смарт-контрактов. Транзакции с превышенной эмиссией будут напрямую отклонены сетью.
  • Кроссчейн совместимость: Протокол CAT позволяет бездоверительное соединение активов между различными блокчейнами, что дает возможность приложениям работать на нескольких блокчейнах.
  • Совместимость с SPV: Токены CAT поддерживают упрощенную проверку платежей (SPV). Легковесные клиенты могут самостоятельно проверять подлинность токенов, не полагаясь на центральный сервер.

Протокол CAT поддерживает как взаимозаменяемые токены (называемые стандартом CAT20), так и невзаимозаменяемые токены (называемые стандартом CAT721). В настоящее время CAT721 еще не запущен.

Восхождение протокола CAT

Хотя CAT20 изначально привлек к себе внимание и распространился среди пользователей, его популярность не возросла мгновенно. До 11 сентября его все еще можно было легко торговать по курсу 300-500 sats/vb. Переломный момент наступил 11 сентября в 23:00, когда UniSat обновил браузер Fractal и добавил вкладку «CAT20». Это мгновенно вызвало на рынке эффект FOMO (страха упустить возможность), что привело к взрыву популярности CAT20 и росту цены на $FB. По состоянию на вечер 13 сентября прогресс CAT20 достиг 84,83%, токены протокола CAT20 удерживаются на 36 100 адресах, что свидетельствует о сильном росте.

Это, казалось бы, случайное обновление вызвало широкие спекуляции о «теориях заговора» в сообществе. Многие предполагают, что UniSat может быть ключевым промоутером или командой поддержки CAT20. В то же время в сообществе циркулирует и другая теория, согласно которой за протоколом CAT, скорее всего, стоит команда sCrypt Official, которая уже долгое время глубоко вовлечена в сферу OP_CAT. Учитывая их глубокое понимание и опыт работы с технологией OP_CAT, сообщество считает, что команда sCrypt Official могла разработать такой всеобъемлющий протокол токенов. Кроме того, стиль и шрифтовые детали, раскрытые в официальной документации CAT Protocol, полностью соответствуют устоявшемуся стилю sCrypt Official, что еще больше усиливает доверие к этой гипотезе.

Помимо CAT20 от CAT Protocol, в экосистеме Bitcoin теперь есть еще два протокола с токенами OP_CAT. Основатель OPNET Дэнни заявил, что CAT20 был задуман в августе, и планирует активировать его после блока 21 000 в магистральной сети Fractal. Тем временем Taproot Wizards и соучредитель Quantum Cats Уди Вертхаймер запустили протокол CATNIP, который поддерживает только основную сеть Bitcoin.

Эти три основных протокола токенов на базе OP_CAT создали трехстороннюю конкуренцию.

Движущая сила бума надписей (Inscriptions)

С начала года стремительное развитие и значительный рост стоимости экосистемы Bitcoin привели к быстрому появлению токенов с надписью Bitcoin как новой силы. Это не только вызвало сильный эффект богатства на фоне колебаний рынка, но и привлекло широкое обсуждение и внимание. Несмотря на то, что резкий рост числа проектов с надписями вызывает вопросы о логике их ценности, восторженная реакция рынка, безусловно, вдохнула новую жизнь в сообщество Bitcoin, способствуя инновациям и развитию в экосистеме.

Особенно с внезапным появлением «кошачьего конкурса» многие люди, еще не понимая глубинного значения «надписей», были вовлечены в этот мощный тренд. По мере нарастания накала страстей неизбежно возникают опасения: не угаснет ли этот ажиотаж, как и многие мимолетные тренды прошлого, быстро, оставив после себя пузырь и тишину?

В ответ на эти опасения MEXC, как ответственная торговая платформа, призывает всех участников рынка к рациональному инвестированию. В то же время, чтобы удовлетворить рыночный спрос, MEXC запустила Зону надписей Bitcoin и ввела сверхнизкие торговые комиссии, стремясь предоставить пользователям более удобный и экономичный торговый опыт.



Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



