Добро пожаловать в систему онлайн-запросов для правоохранительных органов MEXC Global. Мы раскрываем информацию о пользователях только в соответствии с нашим Пользовательским соглашением и действующим законодательством. Вы можете запросить историю или информацию у MEXC Global напрямую через эту систему или отправить запрос и подтверждающие документы на адрес legal@mexc.com

Я уполномоченный сотрудник правоохранительных органов или государственный служащий, и я провожу расследование. Это официальный запрос.

Предупреждение: Запросы в MEXC Global через эту систему могут быть сделаны только государственными органами, уполномоченными на получение доказательств в связи с официальным судебным разбирательством в соответствии с применимым законодательством. Несанкционированные запросы будут преследоваться по закону. Запрашивая доступ, вы подтверждаете, что являетесь государственным должностным лицом, делающим запрос в официальном качестве. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством для правоохранительных органов