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Система онлайн-запросов MEXC Global для правоохранительных органов

Добро пожаловать в систему онлайн-запросов для правоохранительных органов MEXC Global. Мы раскрываем информацию о пользователях только в соответствии с нашим Пользовательским соглашением и действующим законодательством. Вы можете запросить историю или информацию у MEXC Global напрямую через эту систему или отправить запрос и подтверждающие документы на адрес legal@mexc.com

Предупреждение: Запросы в MEXC Global через эту систему могут быть сделаны только государственными органами, уполномоченными на получение доказательств в связи с официальным судебным разбирательством в соответствии с применимым законодательством. Несанкционированные запросы будут преследоваться по закону. Запрашивая доступ, вы подтверждаете, что являетесь государственным должностным лицом, делающим запрос в официальном качестве. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством для правоохранительных органов

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