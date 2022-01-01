Пользовательском соглашении автоинвестирования на MEXC
Введение
- 1. Настоящее Пользовательское соглашение автоинвестирования («Соглашение») представляет собой договор между вами («вы», «ваш» или «Пользователь») и MEXC Global («мы», «наш», «нас» или «MEXC») . В нем изложены положения и условия, регулирующие использование вами продуктов автоинвестирования MEXC и связанных с ними торговых услуг через mexc.com или любой из наших связанных веб-сайтов, программных интерфейсов приложений или мобильных приложений (совместно именуемых «Платформа»).
- 2. Положения и условия настоящего Соглашения являются дополнением к Пользовательскому соглашению, Политике конфиденциальности, Уведомлению о рисках или такому другому соглашению или публикации, относящейся к продуктам автоинвестирования или сопутствующим торговым услугам MEXC, которые могут время от времени публиковаться MEXC (вместе, «Правовые документы»). Если условия настоящего Соглашения отличаются от условий Юридических документов, условия настоящего Соглашения имеют преимущественную силу. Прежде чем использовать наши продукты автоинвестирования и связанные с ними услуги, вы должны внимательно прочитать настоящее Соглашение и юридические документы.
- 3. Используя продукты автоинвестирования MEXC и связанные с ними торговые услуги («Сервис» или «Услуги»), считается, что вы прочитали, согласились и полностью поняли условия настоящего Соглашения и условия, изложенные в Юридическом Документы (включая любые изменения, которые мы можем время от времени публиковать). Если вы не согласны с какими-либо условиями, изложенными в настоящем Соглашении или Юридических документах, настоящим вам рекомендуется немедленно прекратить использование Услуг. Продолжая пользоваться Услугами, считается, что вы безоговорочно соглашаетесь с условиями, изложенными в настоящем Соглашении и Юридических документах.
- 4. Пользователи из следующих юрисдикций не могут использовать продукты автоинвестирования MEXC и связанные с ними торговые услуги: Северная Корея, Куба, Судан, Сирия, Иран, Йемен, Зимбабве, Беларусь, Мьянма, Ливан, Ливия, Боливия, Эквадор, Бангладеш, Сомали, Ирак, Конго, Демократическая Республика (Золотая), Центральноафриканская Республика, Кыргызстан, Бурунди, Афганистан, Македония, Эфиопия, Гвинея-Бисау, Гвинея, Либерия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, Сербия, Крым, Материковый Китай, Сингапур, США, Италия, Канада.
Продукты и услуги автоинвестирования MEXC
- 1. Настоящие Условия и положения автоинвестирования остаются в полной силе после того, как первоначальный план автоинвестирования будет полностью настроен, и до тех пор, пока вы не измените настройки своего плана автоинвестирования и/или не прекратите действие плана автоинвестирования. Кроме того, мы можем в любое время прекратить действие плана автоинвестирования без предварительного уведомления.
- 2. Создавая новый план автоинвестирования, вы разрешаете любые будущие транзакции, вытекающие из указанного вами плана. Важно, чтобы вы регулярно проверяли статус своего плана автоинвестирования. Мы не обязаны проверять информацию и детали плана автоинвестирования, предоставленные вами. Вся информация и детали плана автоинвестирования, предоставленные вами, считаются точными и полными.
Отказ от ответственности за риск
- 1. Автоинвестиции являются сложными финансовыми инструментами, и торговля ими может подвергнуть вас ряду рисков, включая, без ограничения, риски эффективности продуктов Автоинвестирования и риск убытков, и мы рекомендуем вам ознакомиться с соответствующими рисками. Считается, что, используя наши продукты Автоинвестирования и связанные с ними услуги, вы ознакомились с соответствующими рисками.
- 2. Несмотря на вышеизложенное, MEXC не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные вами в результате неправильной суммы подписки, неправильных сведений о повторяющемся цикле или недостаточности средств в вашем спотовом кошельке и/или гибких сбережениях. Вы несете ответственность за поддержание адекватного баланса в спотовом кошельке и/или гибком сберегательном счете, чтобы избежать сбоя выполнения транзакции. Мы не несем ответственности за задержку (если таковая имеется) в выполнении плана автоинвестирования по какой-либо причине.
Без финансовых консультаций
- 1. Вы признаете, что использование вами Услуг на нашей Платформе является исключительно вашим добровольным поведением, основанным на вашем собственном экономическом положении и знании соответствующих рисков, и оба эти фактора никоим образом не связаны с нами и любой третьей стороной.
- 2. Все сделки с вами, осуществляемые нами, будут осуществляться «только для исполнения» и «без рекомендации». Вы должны полагаться на свое независимое суждение о своих инвестициях, и вы не имеете права просить нас предоставить вам какие-либо рекомендации по инвестициям в отношении каких-либо транзакций. MEXC не дает и не обязана давать вам какие-либо рекомендации по инвестициям.
Ограничение ответственности и сохранение прав
- 1. MEXC не гарантирует эффективность Автоинвестирования, и вы несете ответственность за проведение собственной проверки при использовании наших Услуг. Вы признаете и соглашаетесь, что убытки или ответственность, вызванные любыми рисками, связанными с использованием вами Услуг, будете нести только вы, а MEXC не будет нести никакой ответственности за это. Вы признаете, что можете понести убытки при использовании автоинвестирования, и соглашаетесь нести любые и все такие убытки единолично.
- 2. Вы признаете и соглашаетесь, что несете ответственность за все обязательства, потери или расходы любого рода или характера, которые могут быть понесены нами в результате невыполнения вами любого из ваших обязательств, а также в связи с тем, что MEXC действует в соответствии с вашими заказами или таким образом, как это разрешено настоящим Соглашением, Пользовательским соглашением и любыми другими правилами или соглашениями, относящимися к использованию наших Услуг, которые мы можем публиковать время от времени.
- 3. Вы соглашаетесь и признаете, что мы не несем ответственности перед вами в отношении любых потерь, затрат или расходов, которые вы понесли в результате любой невозможности осуществления вами транзакции или любой причины, которая находится вне нашего разумного контроля и последствия которой мы не можем предотвратить.
- 4. MEXC оставляет за собой право отказать в обработке, отменить, прекратить или отменить любой план автоинвестирования по нашему собственному усмотрению. Если мы подозреваем, что транзакция связана (или имеет высокий риск вовлечения) с отмыванием денег, финансированием терроризма, мошенничеством или любым другим видом финансовых преступлений; в ответ на повестку в суд, постановление суда или другой правительственный приказ; если мы обоснованно подозреваем, что транзакция ошибочна; или если мы подозреваем, что транзакция связана с любыми применимыми Ограничениями (как указано в Применимых правовых документах). В таких случаях мы оставляем за собой право отменить транзакцию, и мы не обязаны разрешать вам восстановить ордер на покупку или продажу по той же цене или на тех же условиях, что и отмененная транзакция, а также возместить любой ущерб или убытки, причиненные в результате действий, предпринятых нами в соответствии с условиями настоящего документа.
Комиссии и сборы
- 1. Автоинвестирование осуществляет сделки в соответствии с указанными пользователем деталями плана транзакций. Торговая комиссия, возникающая в результате транзакций через Автоинвестирование, основана на общих сборах и соответствующей скидке, доступных для вас, которые можно найти здесь [https://www.mexc.com/fee]
- 2. MEXC оставляет за собой право по собственному усмотрению время от времени пересматривать или обновлять наши сборы и платежи.
- 3. Все платежи и сборы с вашей стороны в адрес MEXC в отношении любой транзакции должны быть произведены незамедлительно после завершения транзакции. Вы соглашаетесь и разрешаете MEXC вычитать любые применимые сборы с вашего счета в момент завершения данной транзакции. В случае, если на вашей учетной записи недостаточно цифровых активов, вы признаете, что любые сборы и комиссии, причитающиеся с вас и подлежащие уплате, являются вашей задолженностью перед MEXC и подлежат немедленной оплате.
- 4. Если не указано иное, оплата комиссий и сборов на MEXC должна производиться в форме цифровых активов.
Язык
- Это соглашение было составлено на английском языке. Хотя переводы на другие языки настоящего соглашения могут быть доступны, такие переводы могут быть неактуальными или неполными. Соответственно, вы соглашаетесь с тем, что в случае каких-либо противоречий между англоязычной версией настоящего соглашения и любыми другими его переводами, англоязычная версия настоящего соглашения имеет преимущественную силу.