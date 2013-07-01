Покупка XLM () с помощью capital-one

Покупка XLM с помощью capital-one на MEXC - это безопасный и удобный способ входа в мир криптовалют. В этом пошаговом руководстве мы расскажем вам о процессе покупки XLM с помощью вашего аккаунта capital-one.