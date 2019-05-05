Покупка DOT () с помощью kakaopay

Покупка DOT с помощью kakaopay на MEXC - это безопасный и удобный способ входа в мир криптовалют. В этом пошаговом руководстве мы расскажем вам о процессе покупки DOT с помощью вашего аккаунта kakaopay.