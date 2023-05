Что такое фьючерсы ETC?

Фьючерсы ETC - это контракты на покупку или продажу ETC на будущую дату.

Фьючерс ETC - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты ETC, и фактический расчет ETC (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы ETC часто используются для хеджирования от изменений цены самого ETC. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы ETC, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.