Фьючерсы DEGO - это контракты на покупку или продажу DEGO на будущую дату.
Фьючерс DEGO - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты DEGO, и фактический расчет DEGO (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.
Фьючерсы DEGO часто используются для хеджирования от изменений цены самого DEGO. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы DEGO, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.
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Создание бесплатной учетной записи MEXC — это самый простой способ торговли различными криптоактивами, такими как фьючерсы. Вам понадобится меньше минуты, чтобы создать учетную запись и пройти верификацию (проверку личности).
После того, как вы зарегистрировались и прошли верификацию, выполните следующие простые шаги, чтобы открыть свой фьючерсный счет и совершать фьючерсные сделки:
Руководство MEXC
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Пользователи, не являющиеся держателями DEGO, могут спекулировать на цене DEGO и получать быструю прибыль без покупки самого актива. Вы можете открыть позицию во фьючерсном контракте DEGO с помощью USDT, и вся полученная прибыль будет рассчитываться в USDT.
Получайте значительную прибыль с помощью DEGO, оплачивая лишь часть его общей стоимости. С помощью кредитного плеча вы можете отслеживать и торговать на небольших ценовых движениях, создавая прибыль, которая оправдывает ваше время и усилия.
Фьючерсные рынки DEGO обладают высокой ликвидностью, объем торгов на них составляет триллионы USD. Устойчивый, ликвидный рынок менее рискован, поскольку участники могут легко открывать и закрывать сделки с небольшим проскальзыванием.
Диверсифицируйте торговые стратегии для получения большей прибыли. Пользователи могут использовать сложные торговые стратегии, такие как шорт, арбитраж, торговля парами и т.д.
Использование надежной платформы для торговли фьючерсами играет важную роль в совершении успешных сделок и получении более высокого дохода. MEXC имеет более чем 4-летний опыт работы с фьючерсными продуктами и операциями, занимая 1-е место по глобальной ликвидности. Мы предоставляем:
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