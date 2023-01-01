Что такое фьючерсы APT? Фьючерсы APT - это контракты на покупку или продажу APT на будущую дату. Фьючерс APT - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты APT, и фактический расчет APT (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен. Фьючерсы APT часто используются для хеджирования от изменений цены самого APT. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы APT, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь. Чтобы узнать больше о фьючерсах, посмотрите наше короткое обучающее видео: Зарегистрируйтесь

Как торговать (покупать) фьючерсами APT? 1 Создание бесплатной учетной записи MEXC — это самый простой способ торговли различными криптоактивами, такими как фьючерсы. Вам понадобится меньше минуты, чтобы создать учетную запись и пройти верификацию (проверку личности). Зарегистрируйтесь через приложение MEXC

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Зарегистрируйтесь на сайте MEXC, используя свой номер мобильного телефона 2 После того, как вы зарегистрировались и прошли верификацию, выполните следующие простые шаги, чтобы открыть свой фьючерсный счет и совершать фьючерсные сделки: 1. Открыть счет для торговли фьючерсами здесь

2. Внесите средства в USDT через P2P или мгновенную покупку или с помощью карты Руководство MEXC Как купить криптовалюту с помощью Visa/MasterCard? Как купить криптовалюту через P2P на MEXC? 3. Переведите активы со спотового или фиатного счета на недавно открытый фьючерсный счет через кошелек 4. Выберите свой фьючерсный контракт APT. На MEXC доступны два типа криптовалютных фьючерсных контрактов: USDT-M и COIN-M. Например, если вы хотите торговать бессрочными контрактами APTUSDT, выберите USDT-M. Для торговли контрактами APTUSD выберите COIN-M 5. Выберите желаемое кредитное плечо для фьючерсного контракта APT. MEXC поддерживает кредитное плечо до 200x! 6. Размещайте ордера различных типов, доступных на фьючерсах MEXC. Для новичков вы можете выбрать лимитный или рыночный ордер на покупку своего первого фьючерсного контракта APT Зарегистрируйтесь

Зачем торговать фьючерсами APT? Нет необходимости держать APT Пользователи, не являющиеся держателями APT, могут спекулировать на цене APT и получать быструю прибыль без покупки самого актива. Вы можете открыть позицию во фьючерсном контракте APT с помощью USDT, и вся полученная прибыль будет рассчитываться в USDT. Настраиваемое кредитное плечо Получайте значительную прибыль с помощью APT, оплачивая лишь часть его общей стоимости. С помощью кредитного плеча вы можете отслеживать и торговать на небольших ценовых движениях, создавая прибыль, которая оправдывает ваше время и усилия. Рынок высокой ликвидности Фьючерсные рынки APT обладают высокой ликвидностью, объем торгов на них составляет триллионы USD. Устойчивый, ликвидный рынок менее рискован, поскольку участники могут легко открывать и закрывать сделки с небольшим проскальзыванием. Диверсификация криптопортфеля Диверсифицируйте торговые стратегии для получения большей прибыли. Пользователи могут использовать сложные торговые стратегии, такие как шорт, арбитраж, торговля парами и т.д.

Почему выбирают фьючерсы MEXC? Использование надежной платформы для торговли фьючерсами играет важную роль в совершении успешных сделок и получении более высокого дохода. MEXC имеет более чем 4-летний опыт работы с фьючерсными продуктами и операциями, занимая 1-е место по глобальной ликвидности. Мы предоставляем: Кредитное плечо 1-200x, которое можно свободно регулировать, поддерживая как короткие, так и длинные позиции

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