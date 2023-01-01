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Руководство для начинающих по торговле фьючерсами APT.

Основные разделы

Что такое фьючерсы APT?

Фьючерсы APT - это контракты на покупку или продажу APT на будущую дату.

Фьючерс APT - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты APT, и фактический расчет APT (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы APT часто используются для хеджирования от изменений цены самого APT. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы APT, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.

Чтобы узнать больше о фьючерсах, посмотрите наше короткое обучающее видео:

Как торговать (покупать) фьючерсами APT?

1

Создание бесплатной учетной записи MEXC — это самый простой способ торговли различными криптоактивами, такими как фьючерсы. Вам понадобится меньше минуты, чтобы создать учетную запись и пройти верификацию (проверку личности).

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После того, как вы зарегистрировались и прошли верификацию, выполните следующие простые шаги, чтобы открыть свой фьючерсный счет и совершать фьючерсные сделки:

Руководство MEXC

Как купить криптовалюту с помощью Visa/MasterCard?

Как купить криптовалюту через P2P на MEXC?

  • 3. Переведите активы со спотового или фиатного счета на недавно открытый фьючерсный счет через кошелек
  • 4. Выберите свой фьючерсный контракт APT. На MEXC доступны два типа криптовалютных фьючерсных контрактов: USDT-M и COIN-M. Например, если вы хотите торговать бессрочными контрактами APTUSDT, выберите USDT-M. Для торговли контрактами APTUSD выберите COIN-M
  • 5. Выберите желаемое кредитное плечо для фьючерсного контракта APT. MEXC поддерживает кредитное плечо до 200x!
  • 6. Размещайте ордера различных типов, доступных на фьючерсах MEXC. Для новичков вы можете выбрать лимитный или рыночный ордер на покупку своего первого фьючерсного контракта APT

    • Зачем торговать фьючерсами APT?

    Нет необходимости держать APT

    Пользователи, не являющиеся держателями APT, могут спекулировать на цене APT и получать быструю прибыль без покупки самого актива. Вы можете открыть позицию во фьючерсном контракте APT с помощью USDT, и вся полученная прибыль будет рассчитываться в USDT.

    Настраиваемое кредитное плечо

    Получайте значительную прибыль с помощью APT, оплачивая лишь часть его общей стоимости. С помощью кредитного плеча вы можете отслеживать и торговать на небольших ценовых движениях, создавая прибыль, которая оправдывает ваше время и усилия.

    Рынок высокой ликвидности

    Фьючерсные рынки APT обладают высокой ликвидностью, объем торгов на них составляет триллионы USD. Устойчивый, ликвидный рынок менее рискован, поскольку участники могут легко открывать и закрывать сделки с небольшим проскальзыванием.

    Диверсификация криптопортфеля

    Диверсифицируйте торговые стратегии для получения большей прибыли. Пользователи могут использовать сложные торговые стратегии, такие как шорт, арбитраж, торговля парами и т.д.

    Почему выбирают фьючерсы MEXC?

    Использование надежной платформы для торговли фьючерсами играет важную роль в совершении успешных сделок и получении более высокого дохода. MEXC имеет более чем 4-летний опыт работы с фьючерсными продуктами и операциями, занимая 1-е место по глобальной ликвидности. Мы предоставляем:

    • Кредитное плечо 1-200x, которое можно свободно регулировать, поддерживая как короткие, так и длинные позиции
    • Многоуровневая, мульти-кластерная системная архитектура, высокопроизводительная технология сопоставления ордеров до 1,4 миллиона ордеров в секунду
    • Разумные и прозрачные цены, широкая глубина торговли с равномерным кредитным плечом, плавное управление в экстремальных рыночных условиях во избежание случайной ликвидации.

    Отказ от ответственности за торговлю фьючерсами

    Торговля фьючерсными контрактами и цены подвержены высоким рыночным рискам и волатильности цен. Вы должны инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете связанные с ними риски. Вы должны тщательно обдумать свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и устойчивость к риску. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с независимым финансовым консультантом, прежде чем делать какие-либо инвестиции. Этот материал не следует рассматривать как финансовый совет. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не вернуть вложенную сумму. Вы несете единоличную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках. Также обратите внимание, что представленные здесь данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на сторонних источниках. Они представлены вам на условиях «как есть» и только в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки на сторонние сайты также не контролируются MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность таких сторонних сайтов и их содержимого.

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