Что такое фьючерс ZERO?

Фьючерсы ZERO - это контракты на покупку или продажу ZERO на будущую дату.

Фьючерс ZERO - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты ZERO, и фактический расчет ZERO (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы ZERO часто используются для хеджирования от изменений цены самого ZERO. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы ZERO, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.