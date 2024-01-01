Что такое фьючерс XRP?

Фьючерсы XRP - это контракты на покупку или продажу XRP на будущую дату.

Фьючерс XRP - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты XRP, и фактический расчет XRP (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы XRP часто используются для хеджирования от изменений цены самого XRP. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы XRP, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.