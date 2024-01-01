Что такое фьючерс XAI?

Фьючерсы XAI - это контракты на покупку или продажу XAI на будущую дату.

Фьючерс XAI - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты XAI, и фактический расчет XAI (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы XAI часто используются для хеджирования от изменений цены самого XAI. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы XAI, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.