Что такое фьючерс WIF?

Фьючерсы WIF - это контракты на покупку или продажу WIF на будущую дату.

Фьючерс WIF - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты WIF, и фактический расчет WIF (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы WIF часто используются для хеджирования от изменений цены самого WIF. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы WIF, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.