Что такое фьючерс UMA?

Фьючерсы UMA - это контракты на покупку или продажу UMA на будущую дату.

Фьючерс UMA - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты UMA, и фактический расчет UMA (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы UMA часто используются для хеджирования от изменений цены самого UMA. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы UMA, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.