Что такое фьючерс TRB?

Фьючерсы TRB - это контракты на покупку или продажу TRB на будущую дату.

Фьючерс TRB - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты TRB, и фактический расчет TRB (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы TRB часто используются для хеджирования от изменений цены самого TRB. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы TRB, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.