Что такое фьючерс TNSR?

Фьючерсы TNSR - это контракты на покупку или продажу TNSR на будущую дату.

Фьючерс TNSR - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты TNSR, и фактический расчет TNSR (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы TNSR часто используются для хеджирования от изменений цены самого TNSR. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы TNSR, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.