Что такое фьючерс SEI?

Фьючерсы SEI - это контракты на покупку или продажу SEI на будущую дату.

Фьючерс SEI - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты SEI, и фактический расчет SEI (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы SEI часто используются для хеджирования от изменений цены самого SEI. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы SEI, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.