Что такое фьючерс RUNE?

Фьючерсы RUNE - это контракты на покупку или продажу RUNE на будущую дату.

Фьючерс RUNE - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты RUNE, и фактический расчет RUNE (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы RUNE часто используются для хеджирования от изменений цены самого RUNE. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы RUNE, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.