Что такое фьючерс RLC?

Фьючерсы RLC - это контракты на покупку или продажу RLC на будущую дату.

Фьючерс RLC - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты RLC, и фактический расчет RLC (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы RLC часто используются для хеджирования от изменений цены самого RLC. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы RLC, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.