Что такое фьючерс PYTH?

Фьючерсы PYTH - это контракты на покупку или продажу PYTH на будущую дату.

Фьючерс PYTH - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты PYTH, и фактический расчет PYTH (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы PYTH часто используются для хеджирования от изменений цены самого PYTH. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы PYTH, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.