Что такое фьючерс PEOPLE?

Фьючерсы PEOPLE - это контракты на покупку или продажу PEOPLE на будущую дату.

Фьючерс PEOPLE - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты PEOPLE, и фактический расчет PEOPLE (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы PEOPLE часто используются для хеджирования от изменений цены самого PEOPLE. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы PEOPLE, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.