Что такое фьючерс ONDO?

Фьючерсы ONDO - это контракты на покупку или продажу ONDO на будущую дату.

Фьючерс ONDO - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты ONDO, и фактический расчет ONDO (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы ONDO часто используются для хеджирования от изменений цены самого ONDO. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы ONDO, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.