Что такое фьючерс MERL?

Фьючерсы MERL - это контракты на покупку или продажу MERL на будущую дату.

Фьючерс MERL - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты MERL, и фактический расчет MERL (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы MERL часто используются для хеджирования от изменений цены самого MERL. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы MERL, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.