Что такое фьючерс LUNC?

Фьючерсы LUNC - это контракты на покупку или продажу LUNC на будущую дату.

Фьючерс LUNC - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты LUNC, и фактический расчет LUNC (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы LUNC часто используются для хеджирования от изменений цены самого LUNC. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы LUNC, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.