Что такое фьючерс KAS?

Фьючерсы KAS - это контракты на покупку или продажу KAS на будущую дату.

Фьючерс KAS - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты KAS, и фактический расчет KAS (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы KAS часто используются для хеджирования от изменений цены самого KAS. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы KAS, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.