Что такое фьючерс JUP?

Фьючерсы JUP - это контракты на покупку или продажу JUP на будущую дату.

Фьючерс JUP - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты JUP, и фактический расчет JUP (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы JUP часто используются для хеджирования от изменений цены самого JUP. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы JUP, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.