Что такое фьючерс ICP?

Фьючерсы ICP - это контракты на покупку или продажу ICP на будущую дату.

Фьючерс ICP - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты ICP, и фактический расчет ICP (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы ICP часто используются для хеджирования от изменений цены самого ICP. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы ICP, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.