Что такое фьючерс HBAR?

Фьючерсы HBAR - это контракты на покупку или продажу HBAR на будущую дату.

Фьючерс HBAR - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты HBAR, и фактический расчет HBAR (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы HBAR часто используются для хеджирования от изменений цены самого HBAR. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы HBAR, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.