Что такое фьючерс DOGE?

Фьючерсы DOGE - это контракты на покупку или продажу DOGE на будущую дату.

Фьючерс DOGE - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты DOGE, и фактический расчет DOGE (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы DOGE часто используются для хеджирования от изменений цены самого DOGE. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы DOGE, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.