Что такое фьючерс CTK?

Фьючерсы CTK - это контракты на покупку или продажу CTK на будущую дату.

Фьючерс CTK - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты CTK, и фактический расчет CTK (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы CTK часто используются для хеджирования от изменений цены самого CTK. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы CTK, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.