Что такое фьючерс CKB?

Фьючерсы CKB - это контракты на покупку или продажу CKB на будущую дату.

Фьючерс CKB - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты CKB, и фактический расчет CKB (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы CKB часто используются для хеджирования от изменений цены самого CKB. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы CKB, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.