Что такое фьючерс BNB?

Фьючерсы BNB - это контракты на покупку или продажу BNB на будущую дату.

Фьючерс BNB - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты BNB, и фактический расчет BNB (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы BNB часто используются для хеджирования от изменений цены самого BNB. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы BNB, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.