Что такое фьючерс BLUR?

Фьючерсы BLUR - это контракты на покупку или продажу BLUR на будущую дату.

Фьючерс BLUR - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты BLUR, и фактический расчет BLUR (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы BLUR часто используются для хеджирования от изменений цены самого BLUR. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы BLUR, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.