Что такое фьючерс BLOCK?

Фьючерсы BLOCK - это контракты на покупку или продажу BLOCK на будущую дату.

Фьючерс BLOCK - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты BLOCK, и фактический расчет BLOCK (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы BLOCK часто используются для хеджирования от изменений цены самого BLOCK. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы BLOCK, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.