Что такое фьючерс ARPA?

Фьючерсы ARPA - это контракты на покупку или продажу ARPA на будущую дату.

Фьючерс ARPA - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты ARPA, и фактический расчет ARPA (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы ARPA часто используются для хеджирования от изменений цены самого ARPA. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы ARPA, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.