Что такое фьючерс ARB?

Фьючерсы ARB - это контракты на покупку или продажу ARB на будущую дату.

Фьючерс ARB - это специальное контрактное представление существующей криптовалюты ARB, и фактический расчет ARB (или наличными) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Фьючерсы ARB часто используются для хеджирования от изменений цены самого ARB. С другой стороны, они позволяют инвесторам спекулировать на базовой тенденции актива. Проще говоря, вы можете приобрести (купить лонг) фьючерсы ARB, если вы ожидаете, что цена криптовалюты будет расти, а когда вы думаете, что цена упадет, вы занимаете короткую позицию (купить шорт), чтобы уменьшить влияние потерь.