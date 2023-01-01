Схватка золотой эры: Розыгрыш золотого слитка и BTC
10 000 000 USDT
Участники и призы
Чем больше участников, тем больше призовой пул!
Зарегистрировано пользователей
Общий призовой фонд (USDT)
Участники
Разблокированный призовой фонд (USDT)
Как принять участие
Торгуйте фьючерсами, чтобы получить бесплатные шансы на розыгрыш призов
Период проведения мероприятия
Период проведения мероприятия:--
Период розыгрыша призов:--
Право на участие
Как только событие начнется, пользователи из всех стран/регионов смогут зарегистрироваться и принять в нем участие.
Ежедневные призы: Выиграйте до 2 025 USDT
Заработайте 1 скретч-карту за каждые -- USDT суточного торгового объема, максимум -- скретч-карт в день.
Оставшийся призовой фонд на сегодня (USDT)
Информация о призах
Зона скретч
Сотрите, чтобы выиграть гарантированные награды
Еженедельные сюрпризы: Выиграйте дo 5 000 USDT
За каждый накопленный недельный торговый объем в -- USDT, вы получите 1 шанс на розыгрыш, максимум до -- шансов в неделю
Оставшийся призовой фонд этой недели (USDT)
Гарантированные вознаграждения
Информация о призах
Часто задаваемые вопросы
В: Как принять участие в этом событии?
В: Могу ли я одновременно участвовать в других событиях?
В: Нужно ли мне проходить проверку KYC для принятия участия?
В: Какие фьючерсы учитываются в событии?
В: Будет ли мой торговый объем обновляться в режиме реального времени? Есть ли какая-нибудь задержка?
В: Когда будут выданы вознаграждения? Сколько времени потребуется для их получения?
В: Если я пропущу розыгрыш в один день, смогу ли я наверстать упущенное позже?
Правила мероприятия
Чтобы принять участие в событии, пользователи должны нажать кнопку регистрации на этой странице, а для получения вознаграждения им должно быть не менее 17 лет.
Будут учитываться только объемы торгов фьючерсами с комиссией > 0 (исключая фьючерсы стейблкоины, такие как USDCUSDT). Вся торговая статистика будет основана на часовом поясе UTC+8.
Пользователи, зарегистрировавшиеся для участия в этом событии, не будут иметь права на получение вознаграждений в рамках события M-Day в тот же период.
При достижении необходимого объема торгов участники автоматически получают соответствующие лотерейные номера. Каждый лотерейный номер предоставляет одну возможность участия в розыгрыше, которая может быть накоплена и использована в любое время в течение периода розыгрыша. Все призы доступны в порядке очереди в течение ограниченного времени.
Бонусные вознаграждения за ежедневный скретч/еженедельный спин распределяются в режиме реального времени после выигрыша, не позднее чем через 24 часа. Бонусные вознаграждения действительны в течение 7 дней. Внимательно ознакомьтесь с правилами перед использованием. Подробности доступны здесь.
Физические награды будут конвертированы в эквивалентные USDT в виде аирдропа на основе официальных цен. Если событие задерживается, отменяется, переносится или по любой другой причине, MEXC оставляет за собой право корректировать призы по своему усмотрению и предлагать победителям альтернативные призы равной или большей стоимости.
Данное событие не связано, не поддерживается и не ассоциируется с какими-либо сторонними брендами или компаниями, о которых идет речь. Все ссылки на продукцию или торговые марки носят исключительно описательный характер и не подразумевают какого-либо партнерства или сотрудничества.
MEXC будет использовать последние 5 цифр хэш-значения первого блока Bitcoin, сгенерированного после 15:00:00 (МСК) в день окончания события, 4 июля 2025 года, в качестве выигрышного номера для получения главного приза. Подробности можно найти на сайте Blockchain.com.
Главный приз стоимостью более 10 000 USDT доступен только пользователям, прошедшим расширенную проверку KYC. Если победитель не пройдет верификацию в течение 7 дней, его право на получение приза будет аннулировано, а награда перейдет к следующему пользователю, имеющему на это право. Если все пользователи, имеющие право на получение призов, уже получили свои вознаграждения, оставшиеся призы будут распределены в качестве вознаграждения за участие среди других пользователей в зависимости от количества имеющихся у них лотерейных номеров.
Пользователи, выигравшие главный приз в размере более 10 000 USDT, должны пройти расширенную проверку KYC, а затем связаться с @ag_MEXC через Telegram, чтобы получить свою награду. Для получения приза в виде золотого слитка победитель должен принять участие в церемонии награждения и сотрудничать в фотосессиях, интервью и других акциях в социальных сетях в официально указанной стране/регионе (с возмещением транспортных расходов платформой в соответствии с определенными стандартами), чтобы получить полную награду в размере 350 000 USDT в виде аирдропа. Если победитель не желает участвовать в промо-акциях, он все равно должен поделиться постами в социальных сетях и сохранять их в течение как минимум 30 дней, но в этом случае приз в виде золотого слитка будет скорректирован до 175 000 USDT в виде аирдропа. Подробности церемонии награждения и детали возмещения будут сообщены победителям отдельно.
Продвижение в социальных сетях включает, помимо прочего:
Участие в интервью для СМИ: Рассказ о личном опыте, связанным с событием, включая опыт торговли, опыт розыгрыша лотереи и т. д.
Демонстрация фотографий или видео приза: Публикация личных фотографий или видео с изображением приза.
Размещение рекламных статей: Написание подробных рекламных статей, включая детали события, выступления победителей, демонстрацию призов и т. д., и их продвижение на популярных платформах социальных сетей с использованием установленных хэштегов и тем (например, "#MEXCЗолотойСлиток").
Репост официальных рекламных сообщений: Распространение официальных рекламных сообщений о событиях платформы, объявлений о победах и т. д.
MEXC заботится о конфиденциальности пользователей. Все личные данные используются исключительно для организации и проведения события и не будут переданы третьим лицам без согласия пользователя.
Все участвующие пользователи должны строго соблюдать Условия предоставления услуг MEXC. MEXC оставляет за собой право дисквалифицировать любых участников, которые занимаются нечестной или неправомерной деятельностью во время события, включая массовую регистрацию аккаунтов для получения дополнительных бонусов и любые другие действия, связанные с незаконными, мошенническими или вредоносными целями.
MEXC оставляет за собой право окончательной интерпретации данного события. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с Службой поддержки клиентов.
Как только событие начнется, пользователи из всех стран/регионов смогут зарегистрироваться и принять в нем участие.
Лотерейные номера будут сопоставлены с выигрышным номером, начиная с последней цифры. Пользователь с наибольшим количеством совпавших цифр выиграет главный приз – золотой слиток весом 100 унций. Один пользователь может выиграть несколько призов в зависимости от количества совпавших кодов.
Отказ от ответственности
Аккаунты маркет-мейкеров и корпоративные субаккаунты не могут участвовать в этом мероприятии.
Участники, уличенные в мошеннических действиях, таких как "отмывочная" торговля, манипулирование рынком, ведение нескольких аккаунтов и самоторговля, будут дисквалифицированы.
Участники, уличенные в использовании идентичных торговых стратегий, будут дисквалифицированы.
Участники, уличенные в размещении и отмене ордеров с высокой частотой в минуту, будут дисквалифицированы.
Как только будет обнаружено, что несколько аккаунтов зарегистрированы под одним и тем же IP-адресом, пользователи вовлеченных аккаунтов будут дисквалифицированы.
MEXC оставляет за собой право окончательной интерпретации правил мероприятия, включая, но не ограничиваясь вышеупомянутой информацией относительно торговли, средств и рисков мошенничества.