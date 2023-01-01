Внесите депозит и разделите бонус на сумму -- USDT
Накопите действительный чистый входящий перевод в размере не менее -- USDT на своем фьючерсном счете, чтобы принять участие в мероприятии по распределению призового фонда. Чем больше участников, тем больше призовой фонд!
Участвуйте в Чек-инах по торговле фьючерсами и разделите бонус в размере -- USDT
Регистрируйтесь автоматически, достигнув ежедневного объема торговли фьючерсами в размере -- USDT. Награды ограничены!
Напоминание о чек-ине
Выполните торговые требования и разделите -- USDT
Накопите указанный объем торгов в течение периода проведения мероприятия, чтобы разделить случайные награды. Чем больше вы торгуете, тем больше вознаграждение!
Объем торгов (USDT)
Бонусное вознаграждение (USDT)
Правила мероприятия

1. Данное мероприятие проводится исключительно для приглашенных пользователей, получивших официальное письмо или уведомление от MEXC.

2. Чистый депозит фьючерсного счета должен соответствовать условиям события в течение как минимум двух дней. Действительная сумма депозита на фьючерсном счете = Сумма притока за период события - Сумма оттока за период события.

3. Успешным чек-ином считается достижение указанного объема торгов фьючерсами за один день. Завершив чек-ин в этот день, вы можете обновить чек-ин на следующий день, чтобы продолжить чек-ин. Обновления осуществляются в соответствии с часовым поясом UTC+8. Последовательные чек-ины в течение нескольких дней будут накапливаться. Награды будут распределяться по наибольшему количеству последовательных дней, накопленных за период проведения события, и не могут быть объединены.

4. Поощрительные вознаграждения за торговлю будут рассчитываться на основе объема торговли фьючерсами с торговой комиссией > 0 в период проведения мероприятия. Торгуемые криптовалюты не ограничены, и вознаграждения будут распределяться в соответствии с самым высоким уровнем, который вы можете получить.

5. Вознаграждения за мероприятие будут распределены в виде бонуса на фьючерсный счет в течение 3 рабочих дней после окончания мероприятия. Срок действия бонуса составляет 7 дней.

6. MEXC оставляет за собой право дисквалифицировать участников, которые занимаются нечестной или неправомерной деятельностью в период проведения мероприятия. К таким действиям относятся массовая регистрация аккаунтов с целью получения дополнительных бонусов и любые другие действия, связанные с незаконными и мошенническими целями, например, вредоносная рассылка спама или мошенничество.

7. MEXC оставляет за собой право изменять событие или его правила в любое время. В случае внесения изменений дальнейшие уведомления не предоставляются.

8. MEXC оставляет за собой право окончательной интерпретации данного мероприятия. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со Службой поддержки клиентов.