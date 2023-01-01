Правила мероприятия

1. Данное мероприятие проводится исключительно для приглашенных пользователей, получивших официальное письмо или уведомление от MEXC.

2. Чистый депозит фьючерсного счета должен соответствовать условиям события в течение как минимум двух дней. Действительная сумма депозита на фьючерсном счете = Сумма притока за период события - Сумма оттока за период события.

3. Успешным чек-ином считается достижение указанного объема торгов фьючерсами за один день. Завершив чек-ин в этот день, вы можете обновить чек-ин на следующий день, чтобы продолжить чек-ин. Обновления осуществляются в соответствии с часовым поясом UTC+8. Последовательные чек-ины в течение нескольких дней будут накапливаться. Награды будут распределяться по наибольшему количеству последовательных дней, накопленных за период проведения события, и не могут быть объединены.

4. Поощрительные вознаграждения за торговлю будут рассчитываться на основе объема торговли фьючерсами с торговой комиссией > 0 в период проведения мероприятия. Торгуемые криптовалюты не ограничены, и вознаграждения будут распределяться в соответствии с самым высоким уровнем, который вы можете получить.

5. Вознаграждения за мероприятие будут распределены в виде бонуса на фьючерсный счет в течение 3 рабочих дней после окончания мероприятия. Срок действия бонуса составляет 7 дней.

6. MEXC оставляет за собой право дисквалифицировать участников, которые занимаются нечестной или неправомерной деятельностью в период проведения мероприятия. К таким действиям относятся массовая регистрация аккаунтов с целью получения дополнительных бонусов и любые другие действия, связанные с незаконными и мошенническими целями, например, вредоносная рассылка спама или мошенничество.

7. MEXC оставляет за собой право изменять событие или его правила в любое время. В случае внесения изменений дальнейшие уведомления не предоставляются.

8. MEXC оставляет за собой право окончательной интерпретации данного мероприятия. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со Службой поддержки клиентов.