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Поздравляем! Вы превзошли -- пользователей мероприятия!
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Топ 1
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Топ 3
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РейтингUIDПредполагаемое вознаграждение (USDT)
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Правила мероприятия
Во время мероприятия -- лучших пользователей в рейтинге объема торгов разделят призовой фонд в соответствии со следующими правилами:
РейтингБонусное вознаграждение (USDT)Мин. Объем торгов (USDT)
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Важная информация

1. Для участия в данном мероприятии необходима успешная регистрация. Регистрация будет закрыта за 3 минуты до окончания мероприятия.

2. Это мероприятие предназначено только для индивидуальных пользователей. Маркет-мейкеры и институциональные аккаунты не допускаются к участию в этом мероприятии. Субаккаунты не могут участвовать в мероприятии в качестве независимых аккаунтов.

3. После регистрации будет учитываться ваш объем торговли фьючерсами с торговой комиссией > 0 (сумма открытых позиций + сумма закрытых позиций) в период проведения мероприятия, независимо от торговой пары.

4. Награды за задания на регистрацию будут распределены на следующий день, а награды за рейтинг объема торгов будут распределены в течение 3 дней после окончания мероприятия.

5. Если вы не получили вознаграждение в течение указанного времени, это может быть связано со срабатыванием системы контроля рисков. В таком случае награды не будут отправлены повторно.

6. Все участвующие пользователи должны строго соблюдать условия предоставления услуг. MEXC оставляет за собой право дисквалифицировать пользователей, подозреваемых в участии в фиктивной торговле, массовом создании счетов, самоторговле или манипулировании рынком во время мероприятия, а также право отозвать любые бонусные вознаграждения, полученные такими пользователями.

7. MEXC оставляет за собой право изменять условия данного мероприятия без предварительного уведомления.

8. MEXC оставляет за собой право окончательной интерпретации мероприятия. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь со Службой поддержки клиентов.

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