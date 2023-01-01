countdown-iconСобытие закончится через
Участники 0

  • Событие начинается

    01.01.1970 08:00:00

  • Событие заканчивается

    01.01.1970 08:00:00

  • Распределение вознаграждений

    10 рабочих дней после окончания события

  • Зарегистрироваться на это событие могут только пользователи, которые еще не совершили свою первую фьючерсную сделку.

Откройте для себя рождественское волшебство в каждой коробке!

Каждые 0 баллов дают вам шанс разблокировать рождественскую коробку с удивительными призами!

lottery-result-coin
Мои баллы--
          Челлендж для новичков
          Рождественская таблица лидеров
          Множество баллов каждый день, каждую неделю!
          Выполняйте указанные задания в период события, чтобы заработать баллы!
          0Баллы
          Зарегистрироваться для участия в событии
          0Баллы
          Внесите депозит ≥ 0 USDT в течение семи дней с момента регистрации
          0Баллы
          Совершите свою первую сделку с фьючерсами
          Еженедельные задания

          Дни торговли фьючерсами на этой неделе

          - -

          Объем торговли фьючерсами на этой неделе

          - -

          Расчет. количество баллов на этой неделе

          - -

          Последнее обновление: -- Каждую неделю будет автоматически распределяться только вознаграждение по максимальным баллам за выполненные вами еженедельные задания.

          Правила и условия

          1. Пользователи должны зарегистрироваться для участия в событии, чтобы получить право на вознаграждение.

          2. В расчет включаются только ончейн, фиатные и P2P-депозиты.

          3. Будут учитываться только объемы торгов фьючерсами с комиссией > 0 (исключая фьючерсы на стейблкоины, такие как USDC/USDT). Вся торговая статистика будет основана на часовом поясе UTC+8.

          4. Субаккаунты, маркет-мейкеры и корпоративные аккаунты не имеют права участвовать.

          5. Вознаграждения будут рассмотрены и распределены в течение 10 рабочих дней после окончания события. Для физических призов наша Служба поддержки свяжется с победителями напрямую, чтобы договориться о доставке.

          6. Пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией по использованию фьючерсных бонусов перед использованием бонусов.

          7. Участники должны строго придерживаться условий предоставления услуг. MEXC оставляет за собой право дисквалифицировать пользователей, подозреваемых в торговле с отмыванием средств, массовых регистрациях аккаунтов, самостоятельной торговле или манипулировании рынком во время события.

          8. MEXC оставляет за собой право изменять условия проведения данного события без предварительного уведомления.

          9. MEXC оставляет за собой право на окончательную интерпретацию данного события. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь в Службу поддержки клиентов.

