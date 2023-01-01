Правила и условия

1. Пользователи должны зарегистрироваться для участия в событии, чтобы получить право на вознаграждение.

2. В расчет включаются только ончейн, фиатные и P2P-депозиты.

3. Будут учитываться только объемы торгов фьючерсами с комиссией > 0 (исключая фьючерсы на стейблкоины, такие как USDC/USDT). Вся торговая статистика будет основана на часовом поясе UTC+8.

4. Субаккаунты, маркет-мейкеры и корпоративные аккаунты не имеют права участвовать.

5. Вознаграждения будут рассмотрены и распределены в течение 10 рабочих дней после окончания события. Для физических призов наша Служба поддержки свяжется с победителями напрямую, чтобы договориться о доставке.

6. Пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией по использованию фьючерсных бонусов перед использованием бонусов.

7. Участники должны строго придерживаться условий предоставления услуг. MEXC оставляет за собой право дисквалифицировать пользователей, подозреваемых в торговле с отмыванием средств, массовых регистрациях аккаунтов, самостоятельной торговле или манипулировании рынком во время события.

8. MEXC оставляет за собой право изменять условия проведения данного события без предварительного уведомления.

9. MEXC оставляет за собой право на окончательную интерпретацию данного события. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь в Службу поддержки клиентов.