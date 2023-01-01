Почему выбирают фьючерсы MEXC?
Самые популярные токены в мире
Мы предоставляем самые быстрые листинги, самый широкий выбор популярных токенов на фьючерсах и регулируемое кредитное плечо до 200x.
№ 1 по ликвидности в мире
Более 90% торговых пар предлагают максимальную ликвидность, обеспечивая стабильность в экстремальных рыночных условиях и предотвращая неожиданную ликвидацию.
Самые низкие комиссии на рынке
Наслаждайтесь самыми низкими фьючерсными комиссиями на рынке: 0,000% для мейкера и 0,000% для тейкера
1. Эта позиция аирдропа доступна только для пользователей, специально приглашенных официальными представителями MEXC.
2. Каждый пользователь может получить позицию аирдропа бесплатно только один раз. Маркет-мейкеры, корпоративные пользователи и субаккаунты не имеют права участвовать в этом событии.
3. Все участники должны строго придерживаться условий предоставления услуг MEXC. MEXC оставляет за собой право дисквалифицировать от участия в событии участников, которые занимаются нечестной или оскорбительной деятельностью в период проведения события.
4. MEXC оставляет за собой право изменять условия данного события без предварительного уведомления.