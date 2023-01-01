Пример 1: Объем торговли фьючерсами Маском в день события составляет 80 000 000 USDT, и он занял 1-е место по объему торговли в этот день. Если предположить, что общий призовой фонд составляет 1 000 000 USDT, а торговых дней в событии - 14, то бонусное вознаграждение за событие он получит следующим образом: Общий призовой фонд 1 000 000 * 5% / 14 дней *15% *2 = 5 357 USDT.<br/>Пример 2: Объем торговли фьючерсами Маском в день события составляет 25 000 000 USDT, и он занял 1-е место по объему торговли в этот день. Если предположить, что он не выполнил требование по минимальному объему торгов в 40 000 000 USDT для получения приза за 1-е место, но выполнил требование по минимальному объему торгов в 25 000 000 USDT для получения приза за 3-е место, то он получит приз за 3-е место.
Почему выбирают фьючерсы MEXC?
Самые популярные токены в мире
Мы предоставляем самые быстрые листинги, самый широкий выбор популярных токенов на фьючерсах и регулируемое кредитное плечо до 200x.
№ 1 по ликвидности в мире
Более 90% торговых пар предлагают максимальную ликвидность, обеспечивая стабильность в экстремальных рыночных условиях и предотвращая неожиданную ликвидацию.
Самые низкие комиссии на рынке
Наслаждайтесь самыми низкими фьючерсными комиссиями на рынке: 0,000% для мейкера и 0,000% для тейкера
Часто задаваемые вопросы
Правила события
1. Эта позиция аирдропа доступна только для пользователей, специально приглашенных официальными представителями MEXC.
2. Каждый пользователь может получить позицию аирдропа бесплатно только один раз. Маркет-мейкеры, корпоративные пользователи и субаккаунты не имеют права участвовать в этом событии.
3. Все участники должны строго придерживаться условий предоставления услуг MEXC. MEXC оставляет за собой право дисквалифицировать от участия в событии участников, которые занимаются нечестной или оскорбительной деятельностью в период проведения события.
4. MEXC оставляет за собой право изменять условия данного события без предварительного уведомления.