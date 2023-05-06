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ZenPandaCoin

ZPC/USDT
0.000000004359--
$0.00
Макс 24ч
0.000000006666
Мин 24ч
0.000000003601
Объем 24ч (ZPC)
355,450.98B
Сумма за 24ч (USDT)
1.47M
Макс 24ч
0.000000006666
Мин 24ч
0.000000003601
Объем 24ч (ZPC)
355,450.98B
Сумма за 24ч (USDT)
1.47M
График
Информация о токене
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Базовая
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Глубина
ZPC
ZenPandaCoin ($ZPC) - это децентрализованный мем-токен, созданный на блокчейне Ethereum, цель которого - обеспечить финансовый мир и процветание благодаря силе децентрализованных финансов (DeFi). В центре проекта находится его талисман - Zen Panda, символизирующий спокойствие, баланс и мудрость. Наша миссия заключается в создании сильного, поддерживающего сообщества, которое использует силу DeFi для достижения финансового успеха. Кроме того, ZenPandaCoin будет поддерживать LayerZero, межцепочечный протокол обмена сообщениями, с первым развертыванием на Arbitrum, цепочке L2 с нулевым уровнем знаний.
Обзор
Название криптовалюты
ZPC
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
888,888,888,888,888
Книга ордеров
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Цена(USDT)

(ZPC)

(USDT)

0.000000004359$0.00
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