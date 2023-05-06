ZenPandaCoin ($ZPC) - это децентрализованный мем-токен, созданный на блокчейне Ethereum, цель которого - обеспечить финансовый мир и процветание благодаря силе децентрализованных финансов (DeFi). В центре проекта находится его талисман - Zen Panda, символизирующий спокойствие, баланс и мудрость. Наша миссия заключается в создании сильного, поддерживающего сообщества, которое использует силу DeFi для достижения финансового успеха. Кроме того, ZenPandaCoin будет поддерживать LayerZero, межцепочечный протокол обмена сообщениями, с первым развертыванием на Arbitrum, цепочке L2 с нулевым уровнем знаний.