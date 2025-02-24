ZON

Токен ZON – это Web3-токен утилиты и управления, обеспечивающий работу децентрализованной метавселенной, которая объединяет игры, NFT и DeFi в одну захватывающую экосистему.

Название криптовалютыZON

МестоNo.3608

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.0694549603889154,2025-05-22

Наименьшая цена0.000610012886555739,2025-02-24

Публичный блокчейнETH

ВведениеТокен ZON – это Web3-токен утилиты и управления, обеспечивающий работу децентрализованной метавселенной, которая объединяет игры, NFT и DeFi в одну захватывающую экосистему.

Сектор

Соцсети

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