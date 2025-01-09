YTC

Yachtscoin призван стать универсальным инструментом для инвестиций в роскошный образ жизни, поддерживая платежи за сопутствующие услуги, такие как оплата за использование доков, управление экипажем, поставки топлива и техническое обслуживание яхт. Проект стремится поддерживать сотрудничество с производителями яхт, доками и поставщиками услуг для дальнейшей интеграции YTC в более широкую морскую экономику. В экосистему Yachtscoin интегрированы функции смарт-контрактов для автоматического исполнения договорных соглашений при продаже и аренде яхт. Эта функция снижает административные издержки, минимизирует риски мошенничества и обеспечивает безопасные, не вызывающие доверия транзакции. Используя технологию блокчейн, YTC, повышает прозрачность транзакций, давая пользователям уверенность в безопасности и легитимности их сделок.

Название криптовалютыYTC

МестоNo.1908

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение999,910,621

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.011608855577018627,2025-03-26

Наименьшая цена0.000032605905880792,2025-01-09

Публичный блокчейнSOL

ВведениеYachtscoin призван стать универсальным инструментом для инвестиций в роскошный образ жизни, поддерживая платежи за сопутствующие услуги, такие как оплата за использование доков, управление экипажем, поставки топлива и техническое обслуживание яхт. Проект стремится поддерживать сотрудничество с производителями яхт, доками и поставщиками услуг для дальнейшей интеграции YTC в более широкую морскую экономику. В экосистему Yachtscoin интегрированы функции смарт-контрактов для автоматического исполнения договорных соглашений при продаже и аренде яхт. Эта функция снижает административные издержки, минимизирует риски мошенничества и обеспечивает безопасные, не вызывающие доверия транзакции. Используя технологию блокчейн, YTC, повышает прозрачность транзакций, давая пользователям уверенность в безопасности и легитимности их сделок.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.