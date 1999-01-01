YND

YieldNest – это протокол следующего поколения для ликвидного рестейкинга, который предлагает простые, высокодоходные стратегии рестейкинга с учетом рисков, а также стратегии RWA и DeFi. Он объединяет лучшие стратегии DeFi в единые мощные активы с гарантиями расчетов на уровне L1. Работает и защищен с помощью DeFAI.

Название криптовалютыYND

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнETH

ВведениеYieldNest – это протокол следующего поколения для ликвидного рестейкинга, который предлагает простые, высокодоходные стратегии рестейкинга с учетом рисков, а также стратегии RWA и DeFi. Он объединяет лучшие стратегии DeFi в единые мощные активы с гарантиями расчетов на уровне L1. Работает и защищен с помощью DeFAI.

Сектор

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